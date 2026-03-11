Türk Telekom, 5G’ye sayılı günler kala mobilde sunduğu ‘Yeni Nesil Tarifeler’ ile sınırsız internet deneyimini müşterileriyle buluşturuyor.

850 TL’den başlayan fiyatlarla 50 GB ve sosyal medyada geçerli sınırsız internetten her yöne sınırsız internete kadar farklı internet seçeneklerinin bulunduğu, sınırsız konuşma ve mesajlaşma sunan ‘Yeni Nesil Tarifeler’de; ayda 3 kez günlük ücret ödemeden Tarifen Yurt Dışında servisinden faydalanma ayrıcalığı, tek tuşla özel müşteri hizmetleri, 500 TL hediye çeki (Amazon.com.tr veya Apple Store veya Google Play’de geçerli) ve ücretsiz dijital servisler (YouTube Premium, Tivibu Go, Muud Premium) gibi birçok ayrıcalık yer alıyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G teknolojisiyle iletişimde yepyeni bir dünyanın başladığını belirterek şunları söyledi: ‘Herkes için 5G’ diyor ve müşterilerimizin ek ücret ödemeden, mevcut tarifeleriyle 5G’den faydalanmalarını sağlıyoruz. 5G’ye bir adım kala, Türk Telekom 5G’den sınır tanımadan faydalanmak isteyen müşterilerimiz için ‘Yeni Nesil Tarifeleri’ hayata geçiriyoruz ve Türk Telekom’da bir ilk olarak Sınırsız Mobil İnternet devrini başlatıyoruz. Sınırsız internetin yanı sıra ayda 3 kez günlük ücret ödemeyen tarifeleri yurt dışında da kullanabilme, tek tuşla özel Müşteri Hizmetleri ve ücretsiz dijital servisler gibi birçok ayrıcalığı da müşterilerimizle buluşturuyoruz.



