Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke, Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"KAZANMASAYDIK BAŞKA ŞEYLER KONUŞULURDU"

Maçın ardından değerlendirmeler yapan Fatih Tekke, "Hava çok soğuktu. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum destekleri için. İlk yarıda iyiydik, rakibin yine bizim hatamızla gelen golü oldu. İkinci yarı da iyiydik diyemem. İkinci gol Allah'ın lütfu oldu. Ne kadar istediğimizi göstermemiz lazım. Kocaelispor'u tebrik etmek lazım, bu atmosferde oynamak kolay değil. Yavaş yavaş daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Muçi'nin skor yapması çok önemli ama daha iyi olması gerekiyor. Bizim iyi savunmamız gerekiyor, sertleşmemiz ve hata yapmamamız gerekiyor. Allah'a şükür 3 puan aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsun. Cuma yine zor bir maçımız var. Beklediğimiz transferler var, Kasımpaşa maçına yeni transferlerin yetişmesi beklentimiz var." diye konuştu.

