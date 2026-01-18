Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'dan Selçuk İnan'a Ernest Muçi göndermesi
Trabzonspor, Süper Lig'deki Kocaelispor maçında galibiyet golünü atan Ernest Muçi'nin golünü paylaşarak Teknik Direktör Selçuk İnan'a gönderme yaptı.
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, maç sonrasında Ernest Muçi'nin golünü paylaşarak Selçuk İnan'ın sözlerine göndermede bulundu.
"O İSTERSE ATAR"
Ernest Muçi'nin attığı galibiyet golünü paylaşan bordo mavililer, "O isterse atar" notunu düştü.
"İNŞALLAH MUÇİ'YE GOL ATTIRMAYACAĞIZ"
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçtan günler önce verdiği röportajda, "İnşallah Muçi'ye gol attırmayacağız" demişti.
13 GOLE KATKI YAPTI
Bordo mavili formayla tüm kulvarlarda 18. maçına çıkan Muçi, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
