Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve ligde 2 maç sonra galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Trabzonspor, uzatmalarda bulduğu golle 2-1'lik skorla kazandı.

Bordo mavililerin galibiyet gollerini 44. dakikada Felipe Augusto ve 90+1. dakikada Ernest Muçi attı. Ev sahibi Kocaelispor'un golünü 18. dakikada Bruno Petkovic kaydetti.

Bu sonuçla ligde 2 maç sonra galibiyet alan Trabzonspor, 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kocaelispor ise 23 puanla 9. sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

16. dakikada Kocaelispor rakip sahada etkili oldu. Linetty'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dönerek yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas yakınında Petkovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.

41. dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Zubkov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe'nin ortasına yükselen Augusto, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

51. dakikada Tayfur Bingöl'ün savunma arkasına seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

53. dakikada Petkovic'in pasıyla ceza sahasına giren Linetty'nin, yaşanan karambolde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

78. dakikada ceza sahasında topla buluşan Petkovic, Linetty'i gördü. Altıpasa yakın bölgeden Linetty'nin şutu, direk dibinden auta gitti.

90+1. dakikada Zubkov'un pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

TEKKE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe Augusto 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Cihan Çanak yer aldı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 yendikleri maçın 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tekke, kalede Onuralp Çevikkan, sol bekte Cihan Çanak, orta sahada da Bouchouari ve Ozan Tufan'ı yedeğe çekti.

Tekke, bu oyuncuların yerine Onana, Mustafa Eskihellaç, Oulai ve Zubkov'u sahaya sürdü.

OULAİ GERİ DÖNDÜ, ONUACHU KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili formasını giyen Christ Inao Oulai, turnuvanın tamamlanmasının ardından bordo-mavili formaya kavuştu.

Nijerya ile dün Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçında Mısır'a karşı 45 dakika forma giyen Paul Onuachu ise kadroda yer almadı.

KOCAELİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Gaziantep FK müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı.

İnan, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev alan Muharrem Cinan'ın yerine Haidara'ya, Can Keleş'in yerine Agyei'ye ve kart cezalısı Keita'nın yerine ise Rivas yer aldı.

Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Agyei, Churlinov, Tayfur Bingöl, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Gökhan Değirmenci, Balogh, Syrota, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Show, Samet Yalçın, Can Keleş, Furkan Gedik, Serdar Dursun yer aldı.

İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

Ligin ilk devresinde Papara Park'ta oynanan 1. hafta maçında sahadan Trabzonspor 1-0'lık skorla galibiyetle ayrılmıştı.

Müsabakanın tek golü 49. dakikada Onuachu'dan gelmişti.

SELÇUK İNAN, TRABZONSPOR'U HİÇ YENEMEDİ

Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, yönettiği kulüplerde Trabzonspor'a karşı çıktığı 4 müsabakada da galibiyet alamadı.

İnan, bordo-mavili ekibe karşı Kocaelisporla 1 mağlubiyet, Gaziantep FK ile 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşadı.

BASIN ONUR GÜNÜ UNUTULMADI

Kocaelisporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya "DMD ölümcül kas hastalığını fark et Eray Kıvanç'a umut ol" yazılı pankartla çıkarken, maç öncesi seremonide "16 Ocak Basın Onur Günü kutlu olsun" pankartıyla yer aldı.

