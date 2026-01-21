Trabzonspor, Danylo Sikan'ın transferi konusunda Anderlecht ile 4 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Ukraynalı oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyecek. Belçika kulübü, Sikan'ın bir sonraki satışundan bordo-mavililere yüzde 20 pay verecek.

Belçika ekibi Anderlecht, Ocak 2025'te Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer olan Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüp, bu transferden 4 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus geliri elde etti.

Danylo Sikan

Trabzonspor, transfer için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon euro ödeme yapacaktır. Ayrıca Anderlecht, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir. Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

