Trabzonspor'un sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den 3 milyon euroya kadrosuna kattığı Wagner Pina için Brezilya'dan sürpriz bir teklif geldi.

Trabzonspor'un bonservisine 3 milyon euro ödediği ve sonraki satış kârından yüzde 10 pay verme taahüdünde bulunduğu Yeşil Burun Adalı sağ beki Wagner Pina'ya, Brezilya'dan talip çıktı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Brezilya basınında yer alan habere göre; Vasco da Gama, 23 yaşındaki oyuncuyu transfere etmek için harekete geçti. Brezilya Serie A Ligi ekibi, Trabzonspor'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Wagner Pina

20 MAÇTA 3 ASİST

Bordo-mavili formayla bu sezon 20 maçta sahaya çıkan sağ bek, 3 asistlik skor katkısı yaptı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Pina'nın 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

