İsrail’den Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama yapıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’daki Cuvayya bölgesine düzenlenen bir saldırıda, Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki faaliyetlerinden sorumlu üç ana birimden biri olan "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğü bildirildi. Salame’nin uzun yıllardır Hizbullah adına üst düzey görevlerde bulunduğu ve İsrail’e yönelik çok sayıda saldırıda rol aldığı aktarıldı.
İRAN’A EŞ ZAMANLI SALDIRI DALGASI
Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki askeri hedeflerin eş zamanlı bir saldırı dalgasında vurulduğu kaydedildi. Aralarında komuta karargahları, füze rampaları ve topçu birliklerinin de yer aldığı bu hedeflerin İsrail’e ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürüldü. Tamamlanan bu saldırı dalgasının, İran rejiminin temel unsurlarına yönelik baskıyı artırma amacı taşıdığı vurgulandı.