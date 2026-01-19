Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Norveçli 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lovik, kente geldi.

Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Parma'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Mathias Lovik'i kente getirdi.

İMZA İÇİN TRABZON'DA

Karadeniz ekibinin prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncu, bu akşam 20.00 sularında Trabzon'a geldi.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM"

Transferine ilişkin konuşan Lovik, "Tabii ki çok mutluyum. Daha önce Trabzon'a geldim. Molde ile buraya gelmiştim. Kovid zamanında yarı zamanlıydı stadyum ve 20 bin kişi vardı. Ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dört gözle bekliyorum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte güzel işler yapacağız." dedi.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Bordo mavililerin, sağlık kontrollerinin ardından Lovik ile 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Karadeniz ekibinin, Norveçli oyuncunun bonservis bedeli için Parma'ya 3 milyon avro ödeyeceği belirtildi.

