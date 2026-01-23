Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Kulüp Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın "reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırılması (hükmün açıklanmasını geri bırakıldı) ve cezaya sebep olan sponsorluk anlaşması hakkında konuştu.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam yoluyla bahis veya şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 20 Ocak'ta görülen duruşmasında, 10 ay hapis ve 2 bin TL adli para cezası aldı. İstanbul 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ocak ayı Divan Kurulu toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜMÜZÜN KURSAĞINA BU İŞTEN KURUŞ GİRMEDİ"

Cezaya neden olan sponsorluk anlaşmasından gelir elde etmediklerini vurgulayan Özbek, "Bir medya ajansı aracılığıyla pazarlama departmanımız önümüze bir sponsorluk anlaşması getirmişti. Bu anlaşmanın uygun olup olmadığını TFF'ye sorduk ve onay aldık. İşlemlere başladık. Daha sonra aynı merciler bu sponsorluğun yapılmamasını söylüyor ve biz de işlemi derhal iptal ediyoruz. 50 defa söyledim, 51'inci kez tekrar söylüyorum. Kulübümüzün kursağına bu işlerden dolayı delikli kuruş girmemiştir" dedi.

"CEZA ÜST MERCİLERDEN DÖNECEKTİR"

Başkan Özbek, "Bunu açıkça söylememe rağmen, sırf ortamı bulandırmak için 'Galatasaray bu anlaşmadan para aldı' algısı oluşturulmaya çalışıyor. Bazı mihraklar bunu sürekli kaşıyor. İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenle cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yazgan'a destek beren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Eray kardeşimin görevi gereği bir süreç üzerinden bu cezaya muhatap kalması beni gerçekten üzüyor. Ben yönetimdeki diğer arkadaşlarım gibi onunla da çalışmaktan gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

