Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve 13 yaşlarında olduğu düşünülen kızı Kim Ju Ae, birlikte silah fabrikasını ziyaret ederek atış talimi yaptı. İkilinin görüntüleri ise kısa sürede dünya kamuoyunda gündem oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve 13 yaşında olduğu düşünülen kızı Kim Ju Ae bir silah fabrikasını ziyaret etti. Jong-Un, ziyaret sırasında seri üretime yeni geçen bir tabancayı test etti.

"MÜKEMMEL"

Test ettiği silah için 'Mükemmel' diyen Jong-Un söz konusu fabrikanın ordu ve güvenlik güçlerinin donatılması için hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'in haberine göre Kim, fabrikadaki üretim hatlarının modernize edilmesi ve kapasitesinin artırılması talimatını da verdi.

Kim Jong-Un ve kızı atış taliminde! Dünyanın konuştuğu görüntü

KIZI DA ATIŞ TALİMİ YAPTI

Öte yandan silah fabrikasını ziyaret sırasında Kim Jong-Un'un kızı da dikkat çekti. KCNA'nın haberinde Kim Ju Ae'den bahsedilmezken servis edilen fotoğraflarda Kim Ju Ae'nin de üst düzey askeri yetkililerle atış talimi yaptığı görüldü.

Son dönemde askeri gösteriler, fabrika açılışları ve hatta Jong-Un'un eylül ayındaki Çin ziyaretinde görülen Kim Ju Ae'nin babasının varisi olarak hazırlandığı yönünde iddialar da gündemde yer almayı sürdürüyor.

