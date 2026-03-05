ABD-İsrail ile İran savaşı Orta Doğu'yu kasıp kavururken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, denizden karaya "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını denetledi. Beş yıllık savunma programı çerçevesinde her yıl iki yeni savaş gemisi inşa edilmesini talep eden Kim, donanmanın hem sualtı hem de su üstü kapasitesinin hızla güçleneceğini belirterek, "Bu gelişmeler, yarım asırdır başaramadığımız deniz hakimiyetimizi güvence altına alma yolunda önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor” dedi.

Orta Doğu'daki savaş 6. gününde gitgide yayılrken, Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı olarak nitelenen görüntüler geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz Nisan ayında hizmete giren 5 bin tonluk Choe Hyon savaş gemisinden fırlatılan stratejik seyir füzesinin testini denetledi.

Dünyanın gözü Orta Doğudayken Kimden düşmanlarına gözdağı! Füze atışını denetledi

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, füze testinin "ChoeHyon" adlı 5 bin tonluk destroyerde gerçekleştirildiğini duyurdu. Kim, "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını denetlemesi sırasında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore Deniz Kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması sürecinin "tatmin edici ilerleme" kaydettiğini söyledi.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Beş yıllık savunma programı çerçevesinde her yıl iki yeni savaş gemisi inşa edilmesini talep eden Kim, donanmanın hem sualtı hem de su üstü kapasitesinin hızla güçleneceğini belirtti. Kim, “Donanmamızı nükleer silah kapasitesine ulaştırma konusunda kayda değer ilerlemeler sağladık. Bu gelişmeler, yarım asırdır başaramadığımız deniz hakimiyetimizi güvence altına alma yolunda önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor” dedi.

Dünyanın gözü Orta Doğudayken Kimden düşmanlarına gözdağı! Füze atışını denetledi

Ülkenin bağımsızlığını askeri güçle koruma kararlılığını yineleyen Kim, “En güçlü donanmaya sahip olacağız. Savunma yeteneklerimizi geliştirme çabalarımızdan rahatsız olanlar, aslında bizim doğrudan karşıtımızdır. Ulusal egemenliğimizi sözle değil, sahadaki uygulamalar ve somut adımlarla garanti altına alacağız” ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü Orta Doğudayken Kimden düşmanlarına gözdağı! Füze atışını denetledi

Kim ayrıca “Keskin Nişancı Günü” kapsamında gerçekleştirilen bir atış talimini denetledi. Etkinlikte keskin nişancılar ve özel harekat birimleri, eğitimli atış ve savaş becerilerini sergileyerek performanslarını gösterdi.

Dünyanın gözü Orta Doğudayken Kimden düşmanlarına gözdağı! Füze atışını denetledi

Seul merkezli Yonhap haber ajansına göre Kuzey Kore'nin "stratejik silah" ifadesini kullanması, bu füzelerin nükleer kapasiteye sahip olabileceğine işaret ediyor.

Pyongyang yönetimi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile zirve görüşmesi için Pekin'e gitmesinden kısa süre önce, 4 Ocak'ta Japon Denizi yönüne son balistik füze denemesini gerçekleştirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası