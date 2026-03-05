KPSS 2026 merkezi atama takvimi geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2026 yılında KPSS kapsamında iki ayrı merkezi yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS merkezi atamalar ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan yerleştirme takvimi ile birlikte adayların merakla beklediği KPSS tercih tarihleri de netleşti. KPSS puanlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen adaylar, KPSS-2026/1 ve KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme dönemlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

KPSS merkezi yerleştirmeleri iki ayrı dönemde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda KPSS-2026/1 yerleştirme tercihleri yaz aylarında yapılırken, KPSS-2026/2 yerleştirmeleri ise yılın son aylarında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.

KPSS merkezi atamalar ne zaman yapılacak? 2026 Merkezi atama takvimi

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 yılının ilk merkezi yerleştirmesi kapsamında yapılacak KPSS-2026/1 tercihleri için tarih belli oldu. Tercih başlangıç tarihi 9 Temmuz 2026 olarak duyurulurken 16 Temmuz 2026'da tercih süreci sona erecek. KPSS-2026/2 merkezi atama tercihleri için ise 17 Aralık 2026 ve 24 Aralık 2026 tarihleri adaylara açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası