Ankara’da 16 Kasım 2025’te eski eşi Sultan Seki’nin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Arıkan’ın oğlu ile eski eşi Sultan Seki’nin sevgilisi Mustafa Ünal’ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan Arıkan’a atları sakinleştirmek için kullanılan bir ilacın verilerek zehirlendiği belirtildi.

Müge Anlı’da yakından takip edilen Ramazan Arıkan olayında yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 100 milyon TL değerindeki servetin sahibi Arıkan’ın ölümüyle ilgili Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili bugünkü programda sıcak gelişmeler yaşandı.

OĞLU VE MUSTAFA ÜNAL TUTUKLANDI Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Arıkan’ın kızı Sude Arıkan, oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Mustafa Ünal gözaltına alındı. Sude Arıkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Batuhan Arıkan ile Mustafa Ünal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan eski eş Sultan Seki’nin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI? atv’de yayımlanan programda ele alınan Ramazan Arıkan dosyası, ortaya çıkan yeni gelişmeler ve canlı yayındaki yüzleşmelerle gündemdeki yerini koruyor. Ankara’da 16 Kasım 2025 tarihinde eski eşinin evinde hayatını 44 yaşındaki Arıkan’ın ölümü ilk etapta doğal ölüm olarak değerlendirilmişti. Ancak sonrasında ortaya çıkan detaylar, olayın bir ‘cinayet’ olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.

KANINDA ‘HAYVANSAL ZEHİR’ İDDİASI Adli incelemelerde Arıkan’ın kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir bulunduğuna dair iddialar gündeme geldi. Bu durum, ölümün zehirlenme sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Dosyada dikkat çeken bir başka dertay ise Arıkan’ın sahip olduğu yüksek miktardaki mal varlığı oldu. Ankara’da ve yurt dışında gayrimenkulleri bulunduğu belirtilen Arıkan’ın yaklaşık 100 milyon liralık bir servete sahip olduğu öne sürüldü.



SİNYAL KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ Soruşturma dosyasına yansıyan bazı detaylar, olayın planlı bir şekilde gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini doğurdu. Yapılan incelemelerde anneanne, dede ve Mustafa Ünal’ın olaydan kısa süre sonra telefonlarını ve hatlarını değiştirdiği belirlendi. Ayrıca baba ile oğlun pikniğe gitmeyi planladığı gün, Mustafa Ünal’ın telefonunun aynı bölgeden sinyal vermesi “Takip mi ediliyordu?” sorusunu gündeme getirdi.

DUBAİ BAĞLANTISI… Tanık ifadelerine göre eski eş Sultan Seki ile sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal’ın, paranın izini kaybettirmek ve mal varlığını paylaşmak amacıyla Dubai’ye gittiği ileri sürüldü. Mustafa Ünal adına açılan motosiklet dükkanına aylık yaklaşık 5 bin dolar nakit giriş olduğu, iş yerine bir kilo altın giriş çıkışı yapıldığı ve ikilinin “Müge Anlı’ya gidiyoruz” diyerek Dubai’ye kaçtıkları iddia edildi.

SUDE’NİN ESKİ SEVGİLİSİNDEN İDDİA Öte yandan Mustafa Arıkan’ın kızı Sude’nin eski sevgilisi Berat Erce, canlı yayına bağlanarak Dubai’de bulunan Sultan Seki’nin kendisine WhatsApp üzerinden ulaştığını öne sürdü. İddiaya göre Sultan Seki, Berat’a rüşvet teklif ederek bazı kamu görevlileriyle iletişime geçmesini, “Kapıyı 50 bin TL karşılığında açtırmasını”, Sude’ye ulaşıp avukatını değiştirmesini ve verdiği ifadeyi geri çekmesini sağlamasını istedi.



