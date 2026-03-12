Ankara’da jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda 4 milyon 955 bin lira değere sahip 30 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde durdurdukları tırda arama gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma ekiplerinin de destek verdiği aramada 4 milyon 995 bin lira piyasa değerine sahip 30 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi.

Tırda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

