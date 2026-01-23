UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. İngiliz ekibinin teknik patronu Unai Emery'nin son dakikalarda Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans'a tepkisi çok konuşulurken; karşılaşma dünya basınında da gündem oldu.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Kadıköy'de 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarında Youri Tielemans'ı kenara aldı. Belçikalı futbolcunun memnuniyetsiz hareketleri, İspanyol hocayı adeta çıldırttı. Yıldız futbolcuyu iten Emery'nin öfkeli hali gündeme oturdu. NTV Spor'un aktardığına göre; Fenerbahçe-Aston Villa maçının dünya basınında yansımaları şöyle:

TNT Sports: Aston Villa teknik direktörü Unai Emery ve Youri Tielemans, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyet sırasında saha kenarında tartışmaya girdi.

Unai Emery ile Youri Tielemans arasında yaşanan gerginlik

"BUNU BEĞENMİYORUM"

Eski Villa defans oyuncusu Joleon Lescott yaşananlarla ilgili: "Masum bir durum olabilir ama bunu beğenmiyorum. Sebebi ne olursa olsun, eğer durum tam tersi olsaydı ve oyuncu menajerinin elini sıkmayı reddetseydi, büyük bir tepki olurdu ve zihniyeti ile profesyonelliği sorgulanırdı" yorumunu yaptı.

The Times: Emery-Tielemans tartışması Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini gölgeleyemedi. Jadon Sancho'nun 19 maç sonra attığı ilk gol ve Marco Bizot'un 8 kurtarışı, Aston Villa'ya Avrupa Ligi eleme turuna yükselme şansını bir maç kala kazandırdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı

"VAR MÜDAHALESİNE İHTİYAÇ DUYDULAR"

BBC: Villa'nın ilk 7 maçından 6'sını kazanması, onları lig aşaması tablosunda 3'üncü sıraya yerleştirdi ve artık ilk 8'den düşme ihtimalleri kalmadı. Ancak konuk ekip, İstanbul'daki galibiyetini garantilemek için video yardımcı hakem (VAR) müdahalesine ihtiyaç duydu. Maçın bitimine 15 dakika kala Kerem Aktürkoğlu beraberlik golünü attığını düşündü ancak eski Villa forveti Jhon Duran'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

SKY Sports: Jadon Sancho'nun kafa vuruşu Unai Emery'nin takımını Avrupa Ligi son 16 turuna taşıdı. Fenerbahçe'nin yağmurla ıslanmış stadyumunun sıcak atmosferindeki gerilim, maçın son dakikalarında oyundan çıkan Youri Tielemans ile Emery arasında yaşanan tartışmada açıkça görüldü. Teknik direktör, etkileyici bir performans sergileyen orta saha oyuncusunu itti.

"VILLA'NIN ZAFERİNİ GÖLGEDE BIRAKTI"

The Telegraph: Emery'nin 'oğlum' Tielemans'a yaptığı itme, Villa'nın Avrupa Ligi zaferini gölgede bıraktı. Unai Emery, Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetin son dakikalarında Youri Tielemans ile saha kenarında bir tartışma yaşadı ve orta saha oyuncusunu itti.

AS: Aston Villa'nın İspanyol teknik direktörü, Tielemans'ın yaptığı bir şeyden hoşlanmadı ve onu oyundan çıkarırken bunu ona açıkça belli etmekten çekinmedi.

Aston Villa oyuncusu Jadon Sancho'nun attığı gol

"O BENİM İÇİN BİR EVLAT GİBİDİR"

MARCA: Jadon Sancho, Marco Asensio'nun 'evine' baskın yaptı ve Emery, Tielemans ile tartıştı! Belçikalı oyuncu, (skor 1-0 iken) yapılan oyuncu değişikliğinden dolayı sinirlenmişti ve Emery onu şiddetle azarladı. Unai, maçtan sonra basın toplantısında gülümseyerek, "O benim için bir evlat gibidir" dedi.

A Bola: Tartışma ve itiş kakış: Unai Emery ile Tielemans arasında anlaşmazlık çıktı. Belçikalı orta saha oyuncusu oyundan çıkarılmasına kötü tepki verdi ve İspanyol teknik direktör de buna karşılık verdi.

Record: Aston Villa, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi ancak İngiliz ekibi için gece huzurlu bir şekilde sona ermedi. Bunun nedeni, Unai Emery ile Youri Tielemans arasında yaşanan tatsız bir tartışmaya yol açan, görünüşte 'masum' bir oyuncu değişikliğiydi. Olayın tam bağlamı belirsiz, ancak Belçikalı oyuncu 90+2'nci dakikada oyundan çıkarılmaktan hiç hoşlanmamış gibi görünüyordu, hoşnutsuzluğunu belirtmek için teknik direktöre hafifçe dokundu ve Emery, kendini kaybederek oyuncusunu itti.

