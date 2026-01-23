Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi maçını değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Aston Villa'yı ağırlayan Fenerbahçe, İngiliz ekibine 1-0 mağlup olarak, Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla 11 puanda kalan sarı-lacivertliler, ligin son haftasında deplasmanda Romanya'nın FCSB (Steaua Bükreş) ekibiyle karşılaşacak.

"İKİ FARKLI FENERBAHÇE İZLEDİK"

Mücadele sonrası Sports Digitale canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Favorilerden Aston Villa ile gizli favorilerden Fenerbahçe'nin maçı vardı. Aston Villa kontrasyonu çok yüksek geldi buraya. Maçın başında üstünlüğü eline aldı. İki farklı Fenerbahçe izledik. İlk 60 dakika ve sonraki 37 dakikadaki Fenerbahçe. İlk 60 dakikada organizasyon olarak kötü Fenerbahçe. İlk yarı soyunma odasına 1-0'la girdiğine şükrediyorduk" dedi.

Rıdvan Dilmen

"FENERBAHÇE SON BÖLÜMÜ TEK KALE OYNADI"

Son yarım saatlik bölümde sergilenen oyuna övgüler yağdıran eski futbolcu, "Kaleye tehdit unsuru Talisca girdikten sonra oldu. Öndeki oyuncular verimli olamazsa o kadar zorlanırsınız ki bu takımlara karşı. 50-55'inci dakikalarda 3-0 bile olabilirdi. Ama o dakikadan sonra Fenerbahçe ipleri aldı. Antrenörleri, '4 tane oyuncuyu birden değiştireyim, Fenerbahçe geliyor çünkü' dedi. Ben maçın skorunda değilim, Fenerbahçe’nin sezona bakış açısına bakıyorum; bu da son derece sağlıklı ve motive. Önemli olan, Aston Villa gibi bir takıma karşı oyunun son bölümünü tek kaleye çevirmektir" ifadelerini kullandı.

"TEK GOL YOLU TALISCA VE ASENSIO"

Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin en büyük problemi, sol ve sağ taraf oyuncularının golcü olmaması. Sow, Emenike, Kuyt oynadığı zaman atıyordu. Fenerbahçe'de tek gol yolu Talisca ve Asensio'nun gol yeteneği. Kerem (Aktürkoğlu) örneğin ikinci forvet gibi içeride olacaksa, o zaman sola orta saha ya da sol bekinizi iyi sokmanız lazım. Ama elinizde o yok. Mesela bugün Levent (Mercan) olsaydı, çok farklı şeyler konuşabilirdik. Galatasaray maçının golüne benzer golü görebilirdik" sözlerini sarf etti.

Marco Asensio

