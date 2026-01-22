Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Premier Lig'in güçlü takımlarından Aston Villa ile karşılaşıyor. Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı lacivertliler, İngiliz ekibini kayıpsız geçerek son hafta öncesi ilk 8 iddiasını kuvvetlendirmek istiyor. Müsabaka öncesi her iki takımın 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

ANDERSON TALISCA YEDEK

Sarı lacivertlilerin en skorer ismi olan Brezilyalı orta saha Anderson Talisca, Aston Villa mücadelesine yedek kulübesinde başlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE 11 PUANDA

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.

JHON DURAN'IN CEZASI KALDIRILDI

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü.

Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

GÖZLER TALİSCA'DA

Fenerbahçe'de takımın en formda isimlerinden olan Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Tedesco'nun önemli kozlarından biri olacak.

Brezilyalı futbolcu forma giydiği son 5 resmi mücadelede 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Anderson Talisca, bu sezon 28 resmi maçta oynarken 17 kez gol sevinci yaşadı.

BU SEZON EVİNDE KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.

