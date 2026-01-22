Anadolu Ajansı
Kadıköy, Türk bayraklarıyla donatıldı!
Fenerbahçe Kulübü, Avrupa Ligi'nin yedinci haftasındaki Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.
Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.
Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.
