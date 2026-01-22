Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Aston Villa'yı ağırlayacakları müsabaka öncesinde açıklamalar yaptı.

"BU MEYDAN OKUMAYI YAPMAK İSTİYORUZ"

Büyük maçları oynamaktan mutlu olduklarını kaydeden Domenico Tedesco, "Bu tarz maçları her zaman istiyor, bu tarz maçlardan mutlu oluyoruz. Takımım hazır. Musaba ve Mateo'yu listeye henüz ekleyemedik, bu maç kadrosunda olanlar çok istekli ve motive. Bizler bu takıma karşı en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz. Biz de üst seviye bir takım olmak istiyoruz, bu meydan okumayı yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"TALİSCA'YI DİNLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Anderson Talisca'yı yedek başlatmasıyla ilgili konuşan Tedesco, "Talisca'yı dinlendirmemiz gerekiyor, sadece fikstür değil. Kendisinin sakatlıktan dönme durumu var, aralıkta kalf kasından sakatlandı. En iyi kararın kulübede olması olduğunu düşündük. Kulübeden girebilir. 3 gün sonra da çok önemli bir Göztepe maçı var. Dolayısıyla, adım adım..." dedi.

