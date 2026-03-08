Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna’ya ait 322 insansız hava aracının (İHA) çeşitli Rus bölgelerinde vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediğini ve bugün yerel saatle 08.00-18.00 arasında 322 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, İHA’ların bazıları Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu kaydedildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşen İHA parçalarının bulunduğu bölgelerde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"BÜYÜK BİR ALANDA TEKRAR KONTROLÜ SAĞLADIK"

Öte yandan Vladimir Zelenskiy, ülkesinin güneyinde Rus ordusuna karşı yürüttükleri karşı saldırı sonucunda yaklaşık 400–435 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrol sağladıklarını duyurdu. Zelenskiy, Kiev’de Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile düzenlediği basın toplantısında, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde son bir buçuk ayda gerçekleştirilen savunma ve taarruz operasyonlarına değindi ve başarıya inandıklarını ifade etti.

Zelenskiy ayrıca, ABD’nin talebi üzerine Ukrayna’dan bir uzman heyetin Orta Doğu’ya giderek İran’ın fırlattığı “Şahed” tipi İHA’lara karşı Körfez ülkelerine destek vereceğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’nın İran’a destek verdiğini ileri sürerken, yardım çabalarının öncelikli olduğunu vurguladı ve eleştirilere rağmen insanlara yardım etmenin esas olduğunu söyledi.

