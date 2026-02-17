Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’daki iki kritik tesise İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar, diplomatik temaslara rağmen sürüyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya topraklarında iki ayrı noktaya insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

PETROL TERMİNALİ HEDEF ALINDI

SBU’nun açıklamasına göre saldırılardan biri, Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde bulunan Taman petrol terminaline düzenlendi. Yetkililer, bunun 22 Ocak’tan bu yana aynı tesise yapılan ikinci saldırı olduğunu belirtti.

Bir diğer hedef ise Ural Dağları yakınlarındaki Perm bölgesinde yer alan bir kimya fabrikası oldu. Saldırıların ardından can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Taraflar arasındaki gerilim devam ederken, saldırıların enerji ve sanayi altyapısını hedef alması dikkat çekti.

