ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ciddi ilerleme sağlandığını belirterek yakında bir anlaşmaya varılabileceği mesajını verdi. Trump ise, Kiev ve çevresine bir hafta boyunca saldırı düzenlenmemesini istediğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu talebi kabul ettiğini söyleyerek, “Bu çok olumlu bir adımdı” dedi.

Beyaz Saray'daki kabine toplantısına katılan ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Abu Dabi'deki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Witkoff, kabine toplantısında, "Görüşmelerde, şu ana dek ciddi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz. Görüşmeler, yaklaşık bir hafta daha devam edecek ancak taraflar arasında toprak anlaşması konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor." dedi.

Tarafların, daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın iki temel bileşenini büyük ölçüde tamamladıklarını aktaran Witkoff, Ukrayna'nın savaş sonrası istikrar ve yeniden inşasını destekleyen güvenlik protokolü ile kalkınma programının çerçevesi konusunda büyük mesafe katedildiğini kaydetti.

Witkoff, "Bence Ukrayna halkı şimdi umutlu ve yakında bir barış anlaşması sağlamamızı bekliyor." diye konuştu.

- Trump'tan Putin'e "Kiev'i vurmaması" ricası

ABD Başkanı Trump da burada yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin "Şahsen (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'den, bir hafta boyunca Kiev ve etrafındaki bölgelere ateş açmamasını rica ettim ve o da bunu kabul etti. Bu, çok hoştu." ifadelerini kullandı.

Sürecin gidişatından memnun olduğunu vurgulayan Trump, müzakereler konusunda Witkoff'a güvendiğini dile getirdi.

