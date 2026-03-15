"Bu Ramazan'da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız" sloganıyla Ramazan bereketini milyonların sofrasına taşıyan Türk Kızılay, yeni aşevleriyle iyiliği daha fazla haneye ulaştırmaya devam ediyor. Tek başına yaşayanlar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere Ramazan ayında her gün 61 bin kişilik iftarlık sıcak yemek dağıtan Kızılay, "81 İlde 81 Aşevi" programı kapsamında Adana'da yeni aşevini açtı.

Türk Kızılaydan Adanada büyük hizmet! 11 bin kişilik aşevi

Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Fatma-Arif Zaloğlu Aşevimiz, olağan dönemde günlük 3 çeşit yemekle 3 bin kişilik kapasiteyle hizmet verecek. Bunun yanında aşevimiz, afet ve acil durumlarda bölge için önemli bir beslenme üssü olarak görev üstlenecek; tek seferde 11 bin kişilik yemek üretme kapasitesiyle bölgeye destek sağlayacak" dedi. Aşevi, bağışçının merhum anne babasının ismini taşıyor. Yılmaz, bütün kampanyalarına katı-lan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti ve "O, '81 İlde 81 Aşevi' kampanyamızın yüzü oldu" diye konuştu. Açılışın ardından tarihî Taşköprü'de binlerce kişi iftar sofrasında buluştu.

"İYİLİKTE YARIŞMALIYIZ"

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise, "Kızılay bizim yanı başımızda olan çalışma arkadaşımız. Ben bu şehirde seli, pandemiyi ve 6 Şubat depremlerini yaşadım. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar bu şehre geri döndüm. Yanı başımızda kimler vardı derseniz; yanı başımızda evet elbette ki AFAD'ımız vardı, kolluk kuvvetlerimiz vardı, diğer kurumlarımız vardı ama yanı başımızda hep Kızılay da vardı. O şehirde aş ve iş varsa o şehirde huzur vardır. Evet, Adana'mızda aş varsa, iş varsa o Adana'mızda huzur daha iyi tahkim edilecektir. İşte burası az önce genel başkanımız bahsetti; günlük 3 bin, olağanüstü hallerde 11 bine hatta 30 bine kadar kapasitesini artırarak vatandaşımızın zor zamanında yardımcı olarak ona açıkçası dokunacak bir tesisi birazdan açacağız. İyilik diyoruz. Evet, iyilikte yarışmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardında aşevinin açılış kurdelesi kesildi. Bugün, aşevinde hazırlanan yemeği de ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya yaptı ve 3 bin kişilik yemek, iftarda tarihi Taşköprü'de vatandaşlara dağıtılacak.

