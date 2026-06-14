ABD siyasetinin önemli isimlerinden Kongre Üyesi Rashida Tlaib ve Dearborn Belediye Başkanı Abdullah H. Hammoud’un katılımıyla Michigan'da tarihi bir Gazze Soykırım Anıtı açıldı.

ABD’de Müslüman ve Arap nüfusun en yoğun yaşadığı kentlerden biri olan Michigan eyaletine bağlı Dearborn, Filistin'de yaşanan soykırıma karşı tarihsel hafızayı diri tutacak çok kritik bir adıma ev sahipliği yapıyor.

Amerikalı sanatçı Phil Buehler tarafından tasarlanan ve Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun anısını yaşatmayı amaçlayan soykırım anıtı "Gözyaşı Duvarı" Dearborn PEACE Park East’te düzenlenen resmi törenle açıldı.

ABDde Kongre üyelerinin katılımıyla Gazze Soykırımı Anıtı açıldı!

18.457 ÇOCUĞUN İSMİ ÖLÜM SIRASINA GÖRE DİZİLDİ

Temmuz ayı sonuna kadar Dearborn'da sergilenecek olan anıt duvar, yaklaşık 30 metre uzunluğa ve 2,3 metre yüksekliğe sahip.

Anıtın üzerindeki veriler, tamamen resmi kayıtlar ve uluslararası belgeler temel alınarak hazırlandı. Hayatını kaybeden 18.457 Filistinli çocuğun isimleri, yaşları ve aile hikayeleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen ölüm tarihlerine göre kronolojik olarak sıralandı.

Tüm çocukların kimlik bilgileri hem Arapça hem de İngilizce harflerle duvara nakşedildi.

Duvarın belirli bölümlerine, Washington Post ve The Guardian gibi uluslararası medya organlarının yanı sıra "Gaza City" projesinden derlenen 100 çocuğun fotoğrafları ve aile albümlerinden kesitler yerleştirildi.

"BU ÇOCUKLAR BENİM, SİZİN, KOMŞUNUZUN EVLADI OLABİLİRDİ"

Açılış töreninde konuşan sanatçı Phil Buehler, projenin toplumsal vicdanı tetiklemesini umduğunu belirterek, "Uzaktan bakıldığında soyut bir resmi andıran bu duvara yaklaştıkça yüzleştiğiniz gerçekler sarsıcı. Buraya bakıp 'Bu benim çocuğum, yeğenim ya da komşumun evladı olabilirdi' diye düşünmeden yürüyüp gitmek imkansız. Çocuk sevgisi evrenseldir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki Dearborn bölgesinin Müslüman belediye başkanı Abdullah Hammoud

BELEDİYE BAŞKANI HAMMOUD: "SESSİZLİĞİN BEDELİNİ HATIRLATAN BİR AHLAKİ ÇAĞRI"

Dearborn Belediye Başkanı Abdullah H. Hammoud ise açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Neredeyse üç yıldır dünya, İsrail hükümetinin Gazze’deki soykırım kampanyasına tanık oluyor; bu kampanya on binlerce masum çocuğun ve ailenin hayatına mal oldu. Üstelik bu yıkım şu an Lübnan’a da yayılmış durumda, milyonlarca insan yerinden ediliyor. Bu anıt, o çocukları anmak ve vicdanlara seslenmek amacıyla dikildi; gelecek nesillere sessizliğin bedelini ve asla kafamızı başka yöne çevirmeme sorumluluğumuzu hatırlatıyor."

Törene katılan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ve T’chiyah Cemaati Hahamı Alana Alpert de yaptıkları konuşmalarda, çocuk ölümlerinin hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını yineledi.

Anıt duvar; Dearborn Belediyesi, Barış İçin Yahudi Sesi, ABD Filistin Toplumu Ağı (USPCN) ve ACCESS’in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda şehre kazandırıldı.

İKİNCİ SERGİDE GAZZE SOKAKLARI CANLANDIRILDI

"Gözyaşı Duvarı" projesine paralel olarak, Henry Ford Centennial Kütüphanesi’nde de "Gaza City" başlıklı ikinci bir anıt sergi açıldı.

Daha önce New York, Londra ve San Francisco gibi metropollerde büyük ilgi gören anıt duvarın, Dearborn'daki serginin ardından Dallas, Portland ve Mexico City'ye taşınması planlanıyor.

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