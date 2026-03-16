ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait 30 mayın döşeme gemisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Trump, “İran artık karşımızda kağıttan kaplan” derken, müttefik ülkelerin bölgeye destek için yolda olduğunu duyurdu. ABD, Hürmüz’de güvenliğin sağlanmasında tek başına hareket etmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarda bulunarak balistik füze stoklarının büyük ölçüde tükendiğini ve Hürmüz Boğazı’nda önemli operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Trump, “Füzeleri üretim tesislerini de vurduk. Yalnızca bugün 3 tanesini vurduk, 100’den fazla gemilerini etkisiz hale getirdik” diyerek Hark Adası’ndaki tüm hedeflerin yok edildiğini ancak petrol borularına dokunulmadığını belirtti. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’nda 30 mayın döşeme gemisinin ortadan kaldırıldığını vurguladı.

İran’a uyarıda bulunan Trump, “Saldırmaya devam ederlerse kötü olur” ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA ÜLKE YOLDA"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanmasına destek vermeye hazır olan “çok sayıda ülkenin” yolda olduğunu açıkladı. Ancak Trump, bu ülkelerin hedef alınmaktan kaçınmak isteyebileceğini belirterek isimlerini açıklamak istemedi.

Beyaz Saray’da konuşan Trump, “Birçok ülke bize katılacağını söyledi. Bazıları çok hevesli, bazıları ise yıllardır yardım ettiğimiz ülkeler. Diğerlerini de hızlı ve büyük bir coşkuyla katılmaya şiddetle teşvik ediyoruz” dedi.

ABD Başkanı, ABD’nin petrolünün yüzde 1’den azını Hürmüz Boğazı üzerinden ithal ettiğini, Japonya, Çin, Güney Kore ve Avrupa’nın ise Basra Körfezi’ne çok daha bağımlı olduğunu vurguladı.

Trump, İran’ın artık “karşısında kağıttan bir kaplan” olduğunu belirterek, Washington’ın yıllardır müttefik ülkeleri koruma rolünü sürdürdüğünü hatırlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u değerlendiren Trump, “Sekiz puan verdim, mükemmel değil” derken, İngiltere’ye de Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinde coşkuyla yer almasını beklediğini söyledi.

"GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKA DESTEKLİ"

Trump, ayrıca USS Abraham Lincoln’ün, Suudi Arabistan’daki binaların ve Tel Aviv’in vurulması iddialarını yapay zekaya dayandırdı. İran lideri Mücteba Hamenei’nin sağlık durumu hakkında ise, “Bilmiyoruz, kimse görmedi” yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, çatışma tırmanışına rağmen İsrail’in nükleer silah kullanmayacağını öne sürerken, İran savaşı sona erdiğinde petrol fiyatlarının ve enflasyonun “çok, çok hızlı bir şekilde düşeceğini” ifade etti.

