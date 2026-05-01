Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 yıl önce babasının darp edilmesini kin güderek tüfekle ateş açan 17 yaşındaki şüphelinin saldırısında ağır yaralanan Ahmet Demir (51), hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 22. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.

5 YIL ÖNCEKİ KAVGANIN KANLI İNTİKAMI

5 yıl önce Ahmet Demir (51) ile Ergün Ş. (50) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış, kavgada Ahmet Demir, Ergün Ş.'yi darp etmişti. Bu olaydan sonra kinlenen Ömer İsa Ş.(17)'yi babasını darp eden şüpheliyi oto tamircisinde gördü.

Geri dönen Ömer İsa Ş., tüfek alıp arkadaşı Alparslan C.(18)'nin kullandığı araçla oto tamircisi önüne geldi. Ömer Ş. elindeki tüfekle Ahmet Demir (51)'e tüfekle defalarca ateş etti.

TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Saldırı sırasında araç sahibi Ahmet Demir (51) bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalarak yere yığılırken şüpheliler geldikleri araç ile kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Ömer İsa Ş.(17) ile Alparslan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

“YARALAMAYI KAFAMA KOYDUM”

Ömer İsa Ş.'nin İfadesinde, "Benim babamı 5 yıl önce darp edip uzun süre yürümesini engellemişti. Ben de o şahsı yaralamayı kafama koydum. Olay günü onu görünce tüfekle ateş ettim" dedi.

TUTUKLANDI

2 şüpheli de sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Ömer İsa Ş. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alparslan C.(18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Demir (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası