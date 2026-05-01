Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ataşehir'de iki sürücü arasındaki park yeri tartışmasında sahte kart göstererek kendisini ‘hakim-savcı’ olarak tanıtan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek “Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez” dedi.

İstanbul Ataşehir’de iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıkmış, sürücülerden biri diğerine üzerinde "Hakim-Savcı" yazılı bir kart göstererek "Ben sana yapacağımı biliyorum” demişti.

SAVCI KARTIYLA TEHDİT ETMİŞTİ

Tehdit edilen sürücünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem olmuştu. Görüntüler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbar kabul edildi. Yapılan incelemelerde, şüpheli İ.E'nin hakim veya savcı olmadığı ve gösterilen kartın sahte olduğu tespit edildi.

Ataşehir’de elinde kartla tehditler savurmuştu! ‘Sahte savcıya’ soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu görüntülere ilişkin kendisini hakim olarak tanıtan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündem olan olaya ilişkin yaptığı paylaşımda “Hakimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez” mesajını verdi.

Ataşehir’de elinde kartla tehditler savurmuştu! ‘Sahte savcıya’ soruşturma

“KİMSE BU SIFATI İSTİSMAR EDEMEZ”

Gürlek, şunları söyledi:

Bugün İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı halde ‘hakim, savcı’ sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Hakimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez. Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.

