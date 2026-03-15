Türk savunma sanayiinin küresel ligdeki en büyük hamlelerinden biri olan HÜRJET projesinde, Avrupa semalarının kapısını sonuna kadar açan tarihi bir eşik aşıldı. ABD, İspanya’ya teslim edilecek HÜRJET’lerde kullanılacak F404 motorlarının ihracatına onay verdi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2025 raporu verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri, İspanya’ya teslim edilecek HÜRJET uçaklarında kullanılacak F404 turbofan motorlarının tedarikine resmi onay verdi.

Söz konusu onay, toplamda 30 adet motorun tedarikini kapsıyor.

HÜRJET için kritik engel aşıldı! İspanya basını "Türkiye, ABD'yi ikna etti" dedi

EFSANE GERİ DÖNÜYOR: SAETA II İSMİYLE UÇACAK

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, envanterine katacağı yerli Türk jeti HÜRJET’e "Saeta II" ismini verdi. İspanyol medyasından Infodefensa’nın aktardığı detaylara göre bu isimlendirme, 1950’li yıllarda İspanyol endüstrisinin ürettiği ilk yerli jet uçağı olan "Hispano Aviación HA-200 Saeta"ya tarihi bir atıf taşıyor.

İspanyol hükümeti, Ekim ayı sonunda 45 adet uçağı kapsayan tedarik sürecini resmen onaylamıştı. Toplam bedeli 3,12 milyar euro olan bu dev iş birliğiyle HÜRJET, İspanyol ordusundaki emektar F-5M uçaklarının yerini alacak.

İSPANYOL BASINI 'TÜRKİYE SAYESİNDE' DEDİ

İspanya merkezli Defensa y Seguridad yayın organı, motor onayını programın önündeki "en hassas darboğazın" aşılması olarak nitelendirdi.

Washington’un onayını basit bir idari işlemden ziyade, programın geleceğini sağlamlaştıran bir dönüm noktası olarak gören gazete, "Türkiye'nin kararlı bir şekilde yürüttüğü havacılık özerkliği söylemleri dış pazarda karşılık buldu. Türkiye ABD'yi ikna etti. Türk mühendisliğinin ürünü olan platform F-5M’lerin değişim takvimine olumlu katkısı olacak. İspanyol Bakanlar Kurulu ise HÜRJET’in yeni ve karmaşık güvenlik senaryolarında pilot eğitimi için gerekli tüm kabiliyetleri karşılayacağını teyit etti." dedi.

"GELECEK YERLİ MOTORLA GELECEK"

Mevcut uçaklarda F404-GE-102 motoru tercih edilirken, Türkiye'nin yeni nesil havacılık projeleri için geliştirdiği motor çalışmalarının da hızla ilerlediği de öne çıkarıldı.

"ARTIK SADECE EĞİTİM UÇAĞI DEĞİL!"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Avion Revue dergisine şunları söylemişti: "53 yıllık deneyimiyle TUSAŞ , tasarım, üretim, test ve sertifikasyon gibi kapsamlı bir deneyime sahip, dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden biri olarak kendini kanıtlamıştır. Şirketin biriktirdiği teknik bilgi, kurumsal sürekliliği ve disiplinli üretim kültürü, bireysel projelerin ötesine geçerek programların uzun vadede olgunlaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamada belirleyici bir rol oynamaktadır.

Şu anda Türk KAAN avcı uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı gibi kritik platformlar aracılığıyla mühendislik vizyonunu sergiliyoruz. TUSAŞ, Türk KAAN avcı uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı, çok amaçlı T625 GÖKBEY helikopteri, T129 ATAK saldırı helikopteri ile ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III insansız hava araçları gibi kritik platformlar üzerinden bu vizyonu ortaya koyuyor.

Askeri havacılığın ötesinde, TUSAŞ aynı zamanda Boeing ve Airbus gibi dünya çapında havacılık liderlerinin güvenilir stratejik üretim ortağı. Şirketimiz uluslararası havacılık ekosistemindeki konumunu güçlendiriyor."

