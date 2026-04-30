Seyir halindeki kamyondan kopan teker mağazaya daldı
Amasya'da seyir halindeki kamyondan kopan teker hızla ilerleyerek bir mobilya mağazasının camını kırıp içeri daldı. Tekerin camı kırmasıyla büyük bir gürültü koparken, kısa süreli panik yaşandı.
Amasya'da Göllü Bağları Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan Tuncer Saatci yönetimindeki kamyonun sol arka tekeri bir anda kopup savruldu. Hızla ilerleyen teker mobilyacılar sitesindeki bir mağazanın camını kırarak içeri daldı.
Teker cam kenarındaki dolaba çarparak durabilirken, polis ekipleri meydana gelen olayın yaşandığı mağazada inceleme başlattı.
PANİĞE SEBEP OLDU
Tekerin camda kocaman bir delik açtığı anlarda gürültünün kopmasıyla mağazanın içerisindekiler büyük panik yaşadı. Yaşananları anlatan mağaza yöneticisi Makbule Ayrıç, "Şiddetli bir sesle yerimizden irkildik. Baktık ki mağazamızın içine kamyon tekeri girmiş. Neyse ki cama geldi. Cana gelmedi. Ekip arkadaşlarıma ya da herhangi bir müşteriye bir şey olmadı" dedi.