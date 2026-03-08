Lübnan'da sivilleri ve başkenti hedef alan İsrail, saldırıların uzun süreceğini açıklayarak yıkım politikasını tırmandırıyor. Ölü sayısının hızla arttığı saldırılarda, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in açıklamaları bölgedeki insani krizi derinleştirecek kanlı bir sürecin sinyalini verdi.

Gazze’de yürüttüğü yıkımı Lübnan ve İran’a sıçratan İsrail, bölge genelinde başlattığı topyekün saldırılarla Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu yayılmacı saldırganlık, sivil can kayıplarını her geçen gün artırırken bölgeyi geri dönülmez bir felaketin eşiğine de sürüklüyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan’a yönelik saldırıların "çok uzun süre devam edeceğini" belirterek işgal politikasını sürdüreceklerini açıkça ilan etti.

"HAZIRLIKLI OLUN"

Zamir, Lübnan'a sürdürülen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İran'ın uzantısı olduğunu ve ağır bir bedel ödediğini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı, saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin, "Bu çok uzun zaman alacak, buna hazırlıklı olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Zamir, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan otelde İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarının hedef alındığını iddia etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

