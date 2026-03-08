ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Irak’ta günlük petrol üretimi yaklaşık yüzde 60 azaldı. Üretimin 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilediği belirtildi.

Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki Saha ve Lisans İşleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Kazım Abdulhasan Kerim, ülkenin günlük petrol üretiminin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından sonra yüzde 60 düşerek 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Öte yandan Kerim, Basra vilayetindeki Bercisiye petrol bölgesi’nin İHA saldırısına uğradığını ve bazı depolarda hasar oluştuğunu ancak üretim tesislerinin etkilenmediğini belirtti.

"ÜRETİMİ AZALTMA" HAMLESİ

Irak, 3 Mart Salı günü Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle ham petrol üretimini azaltacağını açıklamıştı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırılar, bölgedeki enerji arzını ve petrol üretimini olumsuz etkiledi.

