Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci maç haftasında Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİRİ BİZİM KADAR POZİSYONA GİREMEDİ"

Premier Lig üçüncüsüne karşı iyi mücadele ettiklerini kaydeden Tedesco, "Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız. Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim; United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var." diye konuştu.

TALISCA HAKKINDA

Talisca'yı yedek başlatmasıyla ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık." dedi.

"SAVAŞMIYORSAK UYANMANIN BİR ANLAMI YOK!"

Takımının sahada savaş verdiğini ifade eden Tedesco, "Sadece fiziksel olarak değil, biz her maçta savaşıyoruz. Oyunumuzun temeli savaş. Savaşmıyorsak sabahları uyanmanın bir anlamı yok! Bugün savaşmaktan da fazlasını yaptık. Hem topa hakim olduk hem iyi pozisyon aldık hem pozisyon ürettik. Bu tarz takımlara karşı cesur oynarsanız alan bulurlar, kontratak yaparlar, fırsat bulurlar. Bizler takımımızın kimliğini değiştiremeyiz. Oyuncularımıza uygun kimlik bu. Onların maçlarını izledim. Chelsea, Tottenham, City, United bile bizim kadar pozisyon üretemedi. Bu iyi bir gösterge bizim için. Bu sonuçtan mutlu olmamalıyız. İlk 8 için 3 puan istiyorduk. Bükreş'te son maça, kısıtlı listeyle çıkacağız. İçinde bulunduğumuz durum bu. Skriniar'ın cezasıyla da baş etmemiz gerekiyor. Durumumuz bu çünkü..." şeklinde konuştu.

"Youssef bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi yine transfer dedikoduları hakkında yorum yapmayacağım. Bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarın görüşeceğiz. Transfer süreciyle ilgili bilgim yok. Şu an benim oyuncum."

"ONU ÇOK RİSKE ETMEDİK"

Sakatlıktan dönen oyuncularına dair konuşan Domenico Tedesco, "Bugün aslında Efe sağ bek oynadı. Bizler taktiksel olarak esneğiz. Rakip 2 forvetle geldiğinde arkada 3+1 oluyoruz ama Efe olunca yapmıyoruz. Alanya maçında Efe sabit sağ bekti. O yüzden 3'lü gibi gözüktü. Bugün Efe normal bir bekti. Bugün 4-2-3-1 oynadık Efe de girdikten sonra. Geride 3+1 oynuyoruz öne çıkınca. 6 numaralarımızı esnek kullanıyoruz. 6 haftalık sakatlıktan çıktı, Semedo'nun sakatlıktan gelmesi sebebiyle onu çok riske etmedik. Bir daha sakatlanırsa sezonu kapatabilir. Alanya'da 45, bugün 55 dakika oynadı. Giderek artacak. Talisca da 3.5 hafta sahalardan uzak kaldı, bugün oynayabileceği maksimum süre 35 dakikaydı." dedi.

"İSMAİL KONUSUNDAKİ YORUMUNUZA KATILIYORUM"

"İsmail, Fred'den daha iyiyken neden İsmail çıktı?" sorusuna cevap veren Tedesco, "İsmail konusundaki yorumunuza katılıyorum. Kararım İsmail'e karşı değildi. Alvarez 6 hafta sahalardan uzak kaldı. Ritim kazanması gerekiyor. Kimin çıkacağına karar vermek daha zordu. Fred, topla birlikte rakibin üstüne gitmekte daha iyiydi. Biz biraz daha ofansif bir karar almak istedik. İyi bir sol ayağı var Fred'in, dikine paslar atabiliyor. İsmail hakkındaki yorumunuza katılıyorum, kararım tam tersi de olabilirdi." sözleriyle öz eleştiri yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası