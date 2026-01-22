Türkiye Gazetesi
Aston Villa'da Unai Emery deliye döndü: Oyuncusunu itekledi!
Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda tek golle mağlup eden Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery ile Youri Tielemans arasında gerginlik çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasındaki zorlu maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Aston Villa'da sinirler bir hayli gerildi.
TİELEMANS DEĞİŞİKLİĞE KIZDI
Kadıköy'de oynanan müsabakanın son anlarında Fenerbahçe ataklarını savunmaya çalışan Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery, oyuncu değişikliğine gitti.
Maçın 90+2. dakikasında oyuna George Hemmings'i alan İspanyol çalıştırıcı, oyundan çıkardığı Tielemans'ın tepkisiyle karşılaştı.
EMERY ÇILGINA DÖNDÜ
Tielemans'ın tepkisine sinirlenen Emery, önce futbolcusuna sert bir şekilde bağırdı, daha sonra Belçikalı oyuncuyu itekledi.
