Fenerbahçe, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'nin Fransız Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı. Sarı lacivertli formayla 134 maçta 52 gole katkıda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübe veda etti.

"SZYMANSKİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Sebastian Szymanski

52 GOLE KATKI YAPTI

Polonyalı futbolcu, 2023 yılından bu yana giydiği Fenerbahçe formasıyla 134 maçta 22 gol ve 30 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Szymanski, sarı-lacivertli formayla bir kez Süper Kupa zaferi yaşadı.

"BU FORMAYI GİYMEK BENİM İÇİN BİR ONURDU"

Instagram hesabından veda paylaşımı yapan Szymanski, "Sevgili Fenerbahçe ailesi, bugün benim için veda etme zamanı. Kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma şansını verdiği için teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüpte çalışan herkese günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki tüm taraftarlara yani takımın kalbine her maçta olan desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum, gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

