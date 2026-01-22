Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Fenerbahçe'ye veda etti.

Fenerbahçe'den ayrılarak Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı lacivertli camiaya veda etti.

Szymanski'nin paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Bugün benim için çok özel bir dönemi kapatıp veda etme zamanı. Bu kulübün bir parçası olma fırsatını bana verdiği için kulübe teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek benim için büyük bir onurdu.

Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve kulüpte çalışan herkese; günlük emekleri ve sürekli destekleri için teşekkür ederim. Ve elbette, bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara; her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum.

Hepinize gelecekte başarılar ve en iyisini diliyorum"

