Avrupa kupalarında yoluna devam eden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Büyük karşılaşma öncesi ''Samsunspor-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' merak edilirken maçın canlı yayın bilgileri ve tüm detayları netleşti.

Samsunspor Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 karşılaşma oynadı. Oynanan maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı temsilcimiz rakip fileleri 31 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü. Karadeniz ekibi bu akşam sezonun Avrupa arenasındaki 11. maçına çıkacak.

Avrupa yolculuğuna Panathinaikos karşısında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor turda elenmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam etti. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı Marian Barbu yönetecek!

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Samsunspor-Rayo Vallecano maçı TRT 1 kanalından canlı izlenebilecek. Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Marian Barbu karşılaşmada düdük çalacak.

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı Marian Barbu yönetecek!

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı bugün 12 Mart 2026'da saat 20.45’te başlayacak. Rövanş maçı ise 19 Mart Perşembe günü saat 23.00’te İspanya’da oynanacak. Eşleşmenin galibi UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselecek.

Samsunspor-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Maçı Marian Barbu yönetecek!



SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Felipe, Espino, Gumbau, Lopez, Isi Palazon, Francisco Perez, Alvaro Garcia, De Frutos

Haberle İlgili Daha Fazlası