Altın fiyatlarında fırtına! Uzman isim tarih verdi Savaşlar, bölgesel çatışmalar ve küresel çapta artan protestolar piyasalarda belirsizlik algısını güçlendirirken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yönelmeyi sürdürüyor. 2025 yılını rekor seviyelerle kapatan altın, yeni yılın ilk ayında da yükseliş trendini koruyor. Gram altın 7 bin TL sınırını aşarken, piyasalarda “rekorlar sürecek mi? Şimdi ne olacak?” soruları daha sık dile getirilmeye başladı.

Altın fiyatlarında fırtına! Uzman isim tarih verdi KISA SÜREDE HIZLI YÜKSELİŞ NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, Kapalıçarşı’da 35 yıllık meslek hayatında bu denli yoğun ve hızlı bir hareketliliğe nadiren tanık olduğunu söyledi. Kapukaya, yılbaşında yaklaşık 130 bin dolar seviyesinde olan altının kısa sürede 160 bin dolara kadar yükseldiğine dikkat çekti.

Altın fiyatlarında fırtına! Uzman isim tarih verdi GÖZLER TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDA Piyasalarda gözlerin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına çevrildiğini belirten Kapukaya, Davos’tan gelen mesajların şimdilik olumlu algılandığını ifade etti. Yeni dönemde FED’in faiz politikalarının belirleyici olacağını vurgulayan Kapukaya, ons altında 5.500 dolar seviyelerinin konuşulmaya başlandığını dile getirdi.

Altın fiyatlarında fırtına! Uzman isim tarih verdi GRAM ALTINDA 8 BİN TL İHTİMALİ MASADA Gram altın için de dikkat çekici tahminlerde bulunan Kapukaya, fiyatların nisan-mayıs döneminde 7.000-7.500 TL bandına oturabileceğini, hatta 8.000 TL ihtimalinin de masada olduğunu söyledi. Ancak yükselişin ardından sert satışların görülebileceği uyarısında bulunan Kapukaya, yatırımcıların özellikle 5.300 ve 5.200 ons seviyelerini yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.

Altın fiyatlarında fırtına! Uzman isim tarih verdi YENİ GERİLİMLER BASKI OLUŞTURABİLİR Altının haftalık bazda hızlı yükseldiğine işaret eden Kapukaya, ABD dolarına yönelik güven kaybı, rezervlerdeki düşüş ve Çin başta olmak üzere küresel alımların fiyatları yukarı taşıdığını söyledi. Orta Doğu’da olası yeni gerilimler ve petrol fiyatlarındaki artışın da piyasalar üzerinde baskı oluşturabileceğini ekledi.

Altın fiyatlarında fırtına! Uzman isim tarih verdi YATIRIMCILAR NE YAPMALI? Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Kapukaya, özellikle borcu olan veya kısa vadede ev ve araç almayı planlayanların mevcut fiyatları değerlendirebileceğini ifade etti. Gümrük tarifeleri konusunda Trump’ın geri adım atması durumunda ise altın fiyatlarında geri çekilmelerin yaşanabileceğini belirten Kapukaya, gümüşte ise fiyat oynaklığının yüksek olduğuna dikkat çekti.

