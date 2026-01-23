Altın fiyatlarında son dakika! 23 Ocak 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla spot piyasada 6.919 TL ile rekor tazeledi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı sabah saatlerinde 7.075 TL’den gerçekleşiyor. Böylece fiziki piyasada gram fiyatı ilk defa 7 bin TL’yi aştı. Küresel piyasalarda ons fiyatı 4.967 dolar ile yeni zirvesine ulaştı ve 5 bin dolara dayandı. ABD’li Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini yukarı çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik devam ediyor. Dünkü işlemlerde %2,17 prim yapan ve 4.936 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugün de en yüksek 4.967 doları test etti ve yeni zirvesini gördü. TSİ 06:00 itibarıyla işlemler, 4.960 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

Bu arada ons fiyatı psikolojik 5.000 dolar hedefine dayanırken, sadece 2026 yılındaki prim, ocak ayı tamamlanmadan %15’e yaklaştı.

23 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatını da yeni rekorlara taşıyor. 23 Ocak 2026 gram altın fiyatı spot piyasada 6.919 TL ile yeni rekor seviyesine ulaştı. TSİ 06:00 itibarıyla spot gram fiyatında da işlemler 6.910 TL’den devam ediyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.075 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.525 TL’den gerçekleşiyor. Böylece fiziki piyasada gram altın ilk defa 7 bin TL’yi aştı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yıl başından itibaren özellikle jeopolitik risklerde yaşanan ivmelenme, piyasalarda güvenli liman talebini de artırıyor. İran’daki protestolar, ABD’nin Venezuela operasyonu ve Grönland yaklaşımı, piyasalarda risk algısını düşürerek kıymetli metal fiyatlarına destek oluyor.

Beyaz Saray’ın, Grönland konusunda geri adım atması ve 8 AB ülkesine getirdiği ek vergileri geri çekmesine rağmen altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi dikkat çekti.

FED BEKLENTİLERİ

Öte yandan bu yıl FED’den 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de kıymetli metalleri elde tutmanın dolar cinsinden maliyetini azaltarak altına yarıyor.

FED Başkanı Powell’ın görev süresinin sona ereceği mayıs ayı da yaklaşırken, ABD Başkanı Trump’ın bugünlerde yeni FED Başkanını açıklaması bekleniyor. Yeni başkanın “daha gevşek para politikasından yana bir isim” olabileceği yönündeki piyasa spekülasyonları da altın fiyatlarını destekliyor.

GOLDMAN’DAN YENİ HEDEF

Altındaki hızlı yükseliş, dünyanın büyük finans kuruluşlarının 2026 için öngördükleri hedef fiyat noktalarına şimdiden ulaştı. Böylece söz konusu kuruluşlar, hedeflerini yukarı revize etmeye başladı.

ABD’li Goldman Sachs, daha önce 4.900 dolar olarak öngördüğü 2026 sonu ons altın hedef fiyatını 5.400 dolara yükseltti. Bu yıl merkez bankalarından aylık ortalama 60 ton alım beklediğini aktaran Goldman analistleri; özel sektör yatırımcılarının da risklere karşı korunma aracı olarak altına yöneldiğini ve bunun sarı metali daha yukarı seviyelere taşıyabileceğini öngördü.

