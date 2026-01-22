Altın fiyatlarında son dakika! 22 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.660 TL ve ons altın fiyatı da 4.790 dolardan güne başlıyor. Dünkü işlemlerde rekor kıran altın fiyatları; ABD Başkanı Trump’ın, Grönland konusunda NATO ile bir çerçeve anlaşmasına varıldığını açıklaması ve 8 Avrupa ülkesi için getirdiği ek vergiyi geri çekmesinin ardından zirveden döndü. “Grönland iyimserliği” ile risk iştahı artarken, borsalar ve kriptolarda da pozitif fiyatlamalar öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında son dönemde jeopolitik risklerden kaynaklanan sert hareketler devam ediyor. Küresel piyasalarda dünkü işlemlerde ons fiyatı 4.888,5 dolara kadar yükseldi ve böylece altın yeni rekor seviyesini test etti. Ardından gelen kâr satışları ile birlikte ibre tersine döndü ve yükseliş hız kesti. Bugünkü işlemlerde TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında 4.790 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

22 OCAK 2026 GRAM ALTIN FİYATI

Onstaki hareketlilik gram fiyatında da oynaklığı artırdı. Spot piyasada işlem gören gram altın da dünkü işlemlerde 6.803,45 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. 22 Ocak 2026 gram altın fiyatı ise TSİ 06:00 itibarıyla 6.660 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.855 TL ve çeyrek altın satış fiyatı ise 11.180 TL’den gerçekleşiyor.

TRUMP GERİ ADIM ATTI

Geçen hafta sonu ABD ile AB arasında Grönland krizi yükselmiş, ABD Başkanı Trump, 8 Avrupa ülkesine şubat ayı itibarıyla %10 ek gümrük tarifesi getirmişti. Piyasalarda da hafta boyunca güvenli liman talebi artmış ve altın fiyatları yükselişe geçerek yeni zirvelerini görmüştü.

Ancak dün akşam NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşen ABD Başkanı; Grönland için bir çerçeve anlaşması üzerinde uzlaşmaya varıldığını, AB ülkeleri için getirilen son vergilerin ise askıya aldığını açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte piyasalarda da jeopolitik tansiyon bir miktar geriledi ve güvenli liman talebinde düşüşle birlikte altın fiyatları zirveden döndü.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, anlaşmanın detaylarının tam olarak bilinmediğini ve bu konunun kırılganlığını koruduğunu belirterek, altın fiyatlarında ciddi bir gerileme beklentisinin ana senaryo olmadığını ifade ediyor.

Ons için 4.550 doların ana destek olarak izlenmesi gerektiğini aktaran analistler, yukarıda ise 4.888 doları yeni direnç olarak gösteriyor.

Bugün ABD’de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, FED beklentileri için de önemli olması sebebiyle piyasaların radarında olacak.

PİYASALARDA İYİMSERLİK

Bu arada borsalarda da “Grönland iyimserliği” ile yükselişler yaşandı. ABD’de Wall Street endeksleri dünkü işlemleri %1’in üzerinde primle tamamlarken, bu sabah Asya piyasaları da pozitif başlangıç yaptı. Avrupa borsalarında da vadeli işlemlerde %1’in üzerinde primler öne çıkıyor.

Kripto varlıklarda da pozitif fiyatlama eğilimi öne çıkıyor. Bitcoin, sabah saatlerinde yeniden 90 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

