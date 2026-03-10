Mersin’de zamansız yapıldığı belirtilen ilaçlama nedeniyle bazı üreticilerin çok sayıda arısı öldü. Arıcı İsmail Turhan, "Bölgede yapılan zirai ilaçlama sonrası çok sayıda bal arımız öldü. Bu sadece bal kaybı değil, sezonluk emeğimiz gitti" dedi.

Mersin’in Mut ilçesinde çeşitli meyve bahçelerinde ilaçlama döneminin başlaması tepki toplayan bir olayı da beraberinde getirdi.

Gündüz saatlerinde yapılan zirai ilaçlama nedeniyle arıların toplu halde öldüğü öne sürüldü. Arıcılar, kovanların önünde yüzlerce arıyı ölü bulduklarını, sebebinin yanlış zamanda ilaçlama yapılması olduğunu belirtti. Arıcılar, ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılması gerektiğini ifade etti.

“SEZONLUK EMEĞİMİZ GİTTİ"

Arıcı İsmail Turhan, "Bölgede yapılan zirai ilaçlama sonrası çok sayıda bal arımız telef oldu. Kovanlarımızın önünde yüzlerce arıyı hareketsiz halde bulduk. Yaşadığımız zarar büyük. Arılarımız sabah sağlıklıydı. İlaçlamadan sonra kovan önleri arı doldu. Bu sadece bal kaybı değil, sezonluk emeğimiz gitti" diye tepki gösterdi.

Arıcılar, arı ölümlerinin hem bal üretimini hem de meyve ağaçlarının tozlaşmasını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, inceleme yapılmasını istedi.

Uzmanlar zirai ilaçlamaların arıların uçuş yapmadığı saatlerde, tercihen akşam karanlığında ya da sabahın erken saatlerinde yapılması ve arıcılara önceden bilgi verilmesi gerektiğini belirtiyor. Yanlış zamanda yapılan ilaçlamanın arı popülasyonuna zarar verebileceği uyarısını yapıyor.

