Arıcıları isyan ettiren ‘yanlış’ ilaçlama iddiası! Sezonluk emeğimiz gitti
Mersin’de zamansız yapıldığı belirtilen ilaçlama nedeniyle bazı üreticilerin çok sayıda arısı öldü. Arıcı İsmail Turhan, "Bölgede yapılan zirai ilaçlama sonrası çok sayıda bal arımız öldü. Bu sadece bal kaybı değil, sezonluk emeğimiz gitti" dedi.
- Arıcılar, kovanların önünde yüzlerce arıyı ölü bulduklarını ve bunun sebebinin yanlış zamanda yapılan ilaçlama olduğunu belirtti.
- Arıcılar, ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılması gerektiğini ifade etti.
- Arıcı İsmail Turhan, yaşanan zararın sadece bal kaybı olmadığını, sezonluk emeğin de gittiğini dile getirdi.
- Arı ölümlerinin bal üretimi ve meyve ağaçlarının tozlaşmasını olumsuz etkileyebileceği belirtilerek inceleme istendi.
- Uzmanlar, zirai ilaçlamaların arıların uçuş yapmadığı saatlerde, tercihen akşam veya erken sabah yapılması ve arıcılara önceden bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.
Mersin’in Mut ilçesinde çeşitli meyve bahçelerinde ilaçlama döneminin başlaması tepki toplayan bir olayı da beraberinde getirdi.
Gündüz saatlerinde yapılan zirai ilaçlama nedeniyle arıların toplu halde öldüğü öne sürüldü. Arıcılar, kovanların önünde yüzlerce arıyı ölü bulduklarını, sebebinin yanlış zamanda ilaçlama yapılması olduğunu belirtti. Arıcılar, ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılması gerektiğini ifade etti.
“SEZONLUK EMEĞİMİZ GİTTİ"
Arıcı İsmail Turhan, "Bölgede yapılan zirai ilaçlama sonrası çok sayıda bal arımız telef oldu. Kovanlarımızın önünde yüzlerce arıyı hareketsiz halde bulduk. Yaşadığımız zarar büyük. Arılarımız sabah sağlıklıydı. İlaçlamadan sonra kovan önleri arı doldu. Bu sadece bal kaybı değil, sezonluk emeğimiz gitti" diye tepki gösterdi.
Arıcılar, arı ölümlerinin hem bal üretimini hem de meyve ağaçlarının tozlaşmasını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, inceleme yapılmasını istedi.
Uzmanlar zirai ilaçlamaların arıların uçuş yapmadığı saatlerde, tercihen akşam karanlığında ya da sabahın erken saatlerinde yapılması ve arıcılara önceden bilgi verilmesi gerektiğini belirtiyor. Yanlış zamanda yapılan ilaçlamanın arı popülasyonuna zarar verebileceği uyarısını yapıyor.