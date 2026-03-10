Galatasaray Liverpool maçında düdük İspanya Futbol Federasyonu’na bağlı hakem Jesus Gil Manzano’da olacak. Maç öncesi Jesus Gil Manzano'nun yönettiği Galatasaray maçları merak edilirken Türkiye Milli maçlarında da aldığı görevler ve müsabaka sonuçları dikkat çekti.

10 Mart Salı akşamı saat 20.45’te RAMS Park’ta başlayacak Galatasaray Liverpool maçında Manzano’nun yardımcılıklarını İspanyol hakemler Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Juan Martinez Munuera görev alacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Guillermo Cuadra Fernandez bulunacak. VAR ekibinde yardımcı hakem olarak ise Valentin Gomez yer alacak.

Jesus Gil Manzanonun yönettiği Galatasaray maçları! Galatasaray Liverpool maçında İspanyol hakem düdük çalacak!

JESUS GIL MANZANO’NUN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yönettiği Galatasaray maçları bu akşamki karşılaşma öncesi gündeme geldi. 14 Şubat 2019’da oynanan, sarı-kırmızılı ekibin Benfica’ya 2-1 mağlup olduğu mücadelede düdük Manzano’daydı.

30 Ocak 2025’teki Ajax-Galatasaray karşılaşmasında da görev alan İspanyol hakemin yönettiği maçta temsilcimiz sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. 19 Ağustos 2021’de Danimarka’da oynanan Randers FC-Galatasaray mücadelesi ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

JESUS GIL MANZANO’NUN YÖNETTİĞİ TÜRKİYE MİLLİ MAÇLARI

Jesus Gil Manzano, Türkiye Milli Futbol Takımı’mızın da bazı önemli karşılaşmalarında görev aldı. 10 Eylül 2018’de oynanan İsveç-Türkiye karşılaşması 3-2’lik Türkiye galibiyetiyle sonuçlandı. 2017 yılında oynanan ve Türkiye’nin Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği Dünya Kupası eleme maçında da İspanyol hakem düdük çalmıştı.



GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool FC arasında oynanacak ilk karşılaşma 10 Mart Salı günü yapılacak. İstanbul RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk ayağındaki Galatasaray - Liverpool mücadelesi Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - LIVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Çift maç üzerinden oynanan son 16 turunda rövanş karşılaşması İngiltere’de yapılacak. Liverpool’un sahası Anfield’da oynanacak ikinci maç 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.

