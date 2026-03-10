UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray Liverpool ile kıyasıya rekabet edecek. Heyecanla beklenen maç öncesi ''Galatasaray Liverpool hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?'' merak edilirken canlı yayın bilgileri de netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk ayağında oynanacak karşılaşma bugün saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Peki, Galatasaray Liverpool hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak müğcadele Türkiye’de TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray Liverpool hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel 11

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray Liverpool maçı 10 Mart Salı, bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray’da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner karşılaşmada forma giyemeyecek.

İngiliz ekibi Liverpool’da ise sakatlığı bulunan Alexander Isak’ın maçta görev alması beklenmiyor. Conor Bradley ve Curtis Jones sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray’da da Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen sarı kart görmeleri halinde rövanş maçında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah

