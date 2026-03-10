Hakan Çalhanoğlu için büyük tehlike! Bu sezon 5 oldu, Vincenzo Montella da endişeli
Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, son dönemde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor. Ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek 32 yaşındaki futbolcunun durumu A Milli Takım'da endişeye neden oldu.
- Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunun addüktör kaslarında hafif zorlanma tespit edildi.
- İtalyan basını, Çalhanoğlu'nun ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçını kaçıracağını belirtti.
- Hakan, Fiorentina maçına yetişmeye çalışacak, aksi takdirde durumu milli aradan sonra netleşecek.
- A Milli Takım'ın 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali öncesi bu sakatlık endişeye sebap oldu.
Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, bu sezon sakatlığı sebebiyle 5'inci defa sahalardan uzak kalacak. İtalyan kulübü, sağ uyluğunun addüktör kaslarında hafif zorlanma tespit edilen deneyimli oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını duyurdu.
İtalyan basını, Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçını kaçıracağını yazdı. 32 yaşındaki futbolcu, Atalanta'nın ardından Fiorentina maçına yetişmeye çalışacak. Fiorentina maçını da kaçırması halinde ise Hakan'ın durumu milli aradan sonra netlik kazanacak.
MİLLİ MAÇ TEHLİKESİ
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde 26 Mart'ta Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile karşılaşacak. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı milli takım için de endişeye neden oldu. Vincenzo Montella yönetimindeki teknik heyet, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip edecek.
25 MAÇTA 9 GOL
Inter forması altında bu sezon 3 kulvarda 25 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, sahada kaldığı 1736 dakikada 9 gol attı ve 4 asist yaptı.