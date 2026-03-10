Bu akşam İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği Galatasaray Liverpool maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak karşılaşma öncesi ''Galatasaray Liverpool tek maç mı, rövanş var mı, ne zaman?'' sorusu da futbolseverlerin gündeminde. Canlı ve şifresiz yayınlanacak Galatasaray Liverpool maçına dair detaylar ise netleşti...

Lig aşamasında Galatasaray ve Liverpool İstanbul’da karşı karşıya gelmişti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekip sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip turnuvanın lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamladı. Play-off turunda Juventus ile karşılaşan temsilcimiz, İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibini mağlup etti. Deplasmandaki ikinci karşılaşmada uzatmalarda gelen mağlubiyete rağmen toplam skor avantajını koruyan Galatasaray adını son 16 turuna yazdırarak bu akşam Liverpool ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Liverpool tek maç mı, rövanş var mı, ne zaman?

Galatasaray Liverpool tek maç mı, rövanş var mı, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor

GALATASARAY - LIVERPOOL TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak eşleşme çift maç eleme sistemiyle yapılacak. İlk mücadele İstanbul’da RAMS Park’ta oynanacak. İstanbul’daki ilk karşılaşmanın ardından İngiltere’de ikinci bir mücadele sonrası turu geçen ekip çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray Liverpool tek maç mı, rövanş var mı, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor

GALATASARAY - LIVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Liverpool rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak. Liverpool FC’un sahası Anfield’da yapılacak mücadele saat 23.00’te başlayacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası