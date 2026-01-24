İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin herhangi bir saldırısının "topyekün savaş" sayılacağını söyledi. Yetkili, "Bu sefer, ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik, ne derlerse desinler, herhangi bir saldırıyı bize karşı topyekün bir savaş olarak değerlendireceğiz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık vereceğiz" uyarısını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek bölgeye büyük bir donanma filosu gönderildiğini açıklamasına, İran'dan sert tepki geldi. Reuters haber ajansına adının gizli kalması şartıyla konuşan İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin herhangi bir saldırısının karşılıksız kalmayacağının altını çizdi.

"EN SERT ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Yetkili, "Bu sefer, ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik, ne derlerse desinler, herhangi bir saldırıyı bize karşı topyekün bir savaş olarak değerlendireceğiz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

"ORDUMUZ EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIR"

ABD’nin Orta Doğu’ya askeri filo göndermesine atıfta bulunan İranlı yetkili, "ABD’nin yaptığı askeri yığınağın gerçek bir çatışma amacını taşımadığını umuyoruz. Ancak ordumuz en kötü senaryoya hazır. Bu yüzden İran tamamen teyakkuz durumunda" diye konuştu. Herhangi bir saldırı karşısında İran’ın egemenliğini savunacağını yineleyen İranlı yetkili, "Amerikalılar İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederse, karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Söz konusu yetkili, bu karşılığın ne olacağına dair detaylı bilgi vermekten kaçındı.

"İRAN’IN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK"

İranlı yetkili, ülkesinin kendini savunmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"ABD’nin süregelen askeri tehdidi altında olan bir ülkenin; saldırıyı püskürtmek ve mümkünse, İran'a saldırmaya cüret eden her kime karşı olursa olsun dengeyi yeniden tesis etmek için elindeki her türlü imkanın kullanılmasını sağlamaktan başka seçeneği yoktur"

Dünya tetikte! İran'dan ABD'ye uyarı geldi: Herhangi bir saldırı topyekün savaş sayılacak

TRUMP İRAN’A GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından ülkesine dönüşte uçakta yaptığı açıklamada, İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Her ihtimale karşı o yöne doğru çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor. Ne olacağını göreceğiz. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz, ancak onları çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" demişti. Kendisinin yaptığı çağrı sonrasında İran’ın 837 kişinin idamını durdurduğunu hatırlatan Trump, "Ancak şunu da söyleyeyim: Bölgeye doğru ilerleyen çok büyük bir donanmamız var. Belki kullanmak zorunda kalmayız. Göreceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP, İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILARI HATIRLATMIŞTI

"İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in görevden çekilmesini ya da sürgüne gitmesini istiyor musunuz?" sorusuna cevap veren Trump, "Şu aşamada bu konuya girmek istemiyorum. Ama ne beklediğimizi çok iyi biliyorlar" diye konuşmuştu. İran ile müzakereye açık olduklarını belirten Trump, ABD’nin ülkenin nükleer tesislerine yönelik saldırılarını hatırlatarak, "Eğer yeniden aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa, orayı da aynı şekilde, hatta çok daha kolay vururuz" uyarısında bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası