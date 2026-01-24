Evlat edinme sayısında düşüş olmadığını belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “0-3 yaşındakilere talep çok fazla ve herkes kız çocuğu istiyor. Mavi gözlü çocuk isteyenler bile var, bu bir sipariş değil” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonunda yaptığı konuşmada evlat edinme sayılarında herhangi bir düşüş olmadığını söyledi.

Yıllara göre sayıların farklılık gösterdiğini belirten Göktaş, “Buradaki sıkıntı, ailelerin daha çok 0-3 yaş arası çocuğa odaklanması ve herkesin kız çocuğu istemesi. Hatta biri beni aradı ve ‘Mavi gözlü çocuk istiyorum’ dedi. Ona ‘Bu bir sipariş değil’ diye cevap verdim. Eğer bir çocuğa aile olmak istiyorsanız, lütfen bunda ne cinsiyet ne yaş ayrımı yapın. Göz rengini ise hiç belirlemeyin. Biz çocukları teslim ettiğimiz aileleri de takip ediyoruz. Yeri geldiğinde çocukları geri alıyoruz” açıklamasında bulundu.

346 ÇOCUK REHABİLİTE EDİLDİ

Suça sürüklenen çocuklara yönelik yedi ihtisaslaşmış çocuk biriminin görevde olduğunu belirten Göktaş, bu birimlere kabul edilen 346 çocuğun rehabilitasyon sürecinin tamamlandığını söyledi. Bazı çocukların kuruluştan ayrılmak için o kurumu yaktığını, şiddet uyguladığını, camları kırdığını ve zaman zaman kaçtığını ifade eden Göktaş, “Çocuk kendini oraya ait hissetmiyor. Güle oynaya kalmayan çocuklarımız var. Çünkü farklı uyaran, farklı ilaçlar kullanılan çocuklar söz konusu, farklı hikâyelerden intihar girişimi olan çocuklar var. Bunların her birini rehabilite etmemiz ve kendi ihtisas gruplarına yönelik de çalışma yürütmemiz gerekiyor” dedi.

KURUMLARA “AKILLI KAMERA”

2025 yılında, “erken gebe”, “suça sürüklenen çocuklar” olarak mahkeme kararıyla kurum bakımına verilen veya tedbir kararı uygulanan toplam 3 bin 382’in çocuğun İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitelerine (İÇES) kabul edildiğini bildiren Göktaş, 3 bin 26’sının rehabilitasyon sonrası ya normal çocuk evi sitesine veya ailesinin yanına yönlendirildiğini aktardı.

Ayrıca bakım altındaki çocukların kaldığı kuruluşlarda yaşanabilecek ihmal ve şiddet vakalarına karşı yapay zekâ destekli “Akıllı kamera sistemi” izleme sistemi kurulacağını açıklayan Göktaş, merkezden anlık izleme yapılacağını, herhangi bir ihmal ya da şiddet durumunda uyarının doğrudan bakanlık merkezine düşeceğini aktardı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya erişiminin engellenmesine yönelik yasal düzenlemenin haftaya Meclis’te gündeme geleceğini açıklayan Göktaş, “Dijital mecra için hiçbir yaş sınırlaması yok ve çocuklar âdeta bunun içine doğuyor. Çocuklarımızı sosyal medyanın karanlık dehlizlerine bırakamayız” diye konuştu.

