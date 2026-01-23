Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da İBB'ye ait kreşte şiddet gören 3 yaşındaki çocuğun ailesini ziyareti sonrasında konuştu. Göktaş, "Aile olayı kendisi tespit etti. Ailemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Hiçbir personel hala açığa alınmamış, denetim yapılmamış. Biz, personelin açığa alınmasını beklerdik. Tüm çocuklarımızı korumak adına takibi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Eyüpsultan’da İBB'ye ait kreşte 3 yaşındaki çocuğun istismar ve darbedildiği iddiası gündem oldu. Valilik soruşturma başlatıldığını duyururken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da mağdur aileyi ziyaret etti.

"TÜM ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ADINA TAKİBİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kreşte şiddet gören 3 yaşındaki çocuğun ailesini ziyareti sonrasında konuştu. Göktaş, "Aile olayı kendisi tespit etti. Ailemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Hiçbir personel hala açığa alınmamış, denetim yapılmamış. Tüm çocuklarımızı korumak adına takibi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"PERSONELİN AÇIĞA ALINMASINI BEKLERDİK"

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Biz personelin açığa alınmasını beklerdik. Bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma yürütülür, aileye gerekli destek sağlanır Bizler aileyi yalnız bırakmayacağız. Bu süreçte de hukuki süreçte de olayın etraflıca ele alınması ve bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması için ailenin yanında olacağız."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası