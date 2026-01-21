Seçim öncesi metro sözü verip çivi çakmayan CHP’li belediyeler algıya başladı. Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu “İstanbul’un en çok metro yapılan dönemini yaşattık” açıklaması yaptı. Oysa İBB sadece 65 km metro yaptı. Ulaştırma Bakanlığının inşa ettiği hat uzunluğu ise 188 kilometreye ulaştı.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı, İstanbul’a metro yapımı ile ilgili verilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Bakanlık verilerine göre, İstanbul’da bugüne kadar yaklaşık 162 kilometrelik raylı sistem hattı doğrudan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu hatlar, İstanbul’un ana ulaşım akslarını oluşturan, günlük milyonlarca yolcuya hizmet veren projeler olarak öne çıktı.

Bakanlığın şu anda yürüttüğü projeler arasında 17,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi, 4,5 kilometrelik Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosu ve 4,5 kilometrelik Ümraniye Spor Köyü uzatması bulunuyor. Bu yatırımların tamamlanmasıyla Bakanlığın İstanbul’da inşa ettiği toplam hat uzunluğu yaklaşık 188 kilometreye ulaşmış olacak. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 69 kilometrelik uzunluğuyla kentin en kritik projelerinden biri olarak hayata geçirildi.

RAYLI SİSTEMDE HEDEF 853 KİLOMETRE

İstanbul’da mevcut 380 kilometrelik ağa devam eden projeler eklendiğinde bu uzunluğun 407 kilometreye çıkarılması amaçlanıyor. Bakanlık verilerine göre İstanbul’un ulaşım sorununu yüzeyden çözmenin mümkün olmadığı vurgulanırken yapılan çalışmalarda İstanbul’da 1.004 kilometre yeni metro hattına ihtiyaç duyuyor.

Türkiye genelinde de raylı sistem yatırımlarını hızla sürdüren Ulaştırma Bakanlığının tamamladığı kent içi raylı sistem uzunluğu 434 kilometreye ulaşırken 122 kilometrelik hattın yapımı devam ediyor. 297 kilometre yeni hat ise planlar arasında bulunuyor.

Projeler tamamlandığında, inşa edilen raylı sistem uzunluğu 853 kilometreye çıkması hedefleniyor.

İBB’nin kendi açıkladığı bilgilere göre, belediye yönetimi 2019 yılından bu yana sadece 65 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete açtı.

Öte yandan, Ankara’da da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Esenboğa Havalimanı Metrosu Projesi’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından engellendiği sözleri boşa çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın devraldığı proje 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’na alındı.

