Ulaşıma takviye: 40 metro aracı alındı
İstanbul’un yeni metro hattı için 40 araç tanıtıldı, M12 ve diğer hatlar 2026’da hizmete girecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı için alınan 40 metro aracının tanıtımı yapıldı.
Ümraniye’deki Behiç Erkin Yerleşkesi’nde düzenlenen programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın inşaatının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti.
Aslan, Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı’nın son etabının Mayıs 2026’da, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı’nın 2026’nın son çeyreğinde, Kaynarca-Pendik Hattı’nın ise 2026 yılı sonunda hizmete açılacağını söyledi. Programın ardından yeni metro araçları incelendi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.
