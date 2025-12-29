Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yeni bir hat için müjdeyi verdi. Bakan Uraloğlu, bakanlığın Altunizade -Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattını Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak 5 kilometrelik yeni bir projeyi daha üstlendiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, aynı zamanda 1 Ocak’ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini de açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

İSTANBUL'DA YENİ PROJE

Bugüne kadar İstanbul genelinde 162 kilometre raylı sistem hattı hizmete açtıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, yeni projeleri de işaret etti. Bakan Uraloğlu, “Altunizade -Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattımızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi” dedi.

İstanbul'da Raylı Sistem Projeleri hakkında bilgilendirme yapan Bakan Uraloğlu şöyle konuştu:

Bugüne kadar İstanbul genelinde 162 km raylı sistem hattını, çok şükür, hizmete açtık. İstanbul’a yeni hat Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının İstanbul-Arnavutköy kesimi ve bir araya geldiğimiz Antunizade- Çamlıca Cami Bosna Bulvarı metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Altunizade - Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattımızı, Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi. Yavuztürk- Kazımkarabekir- Topağacı ve Ümraniyesporköyü Raylı Siste Hattını hizmete alarak, İstanbul’a 5 kilometrelik yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylelikle yapımı devam eden hat uzunluğumuz 27 kilometre olacak.

3 İLDE 1 OCAK’TA ÜCRETSİZ

Öte yandan Bakan Uraloğlu, 1 Ocak’ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemler ücretsiz hizmet vereceğini de söyledi. Uygulama, 1 Ocak sabahının ilk saatlerinden gece yarısına kadar 24 saat boyunca geçerli olacak. Söz konusu ücretsiz kullanım hakkı sadece şehir içi banliyö ve metro hatlarını kapsayacak. Yüksek Hızlı Tren (YHT) veya bölgesel tren seferleri ise bu kapsamın dışında tutulacak.

